СКА — «Лада»: две шайбы были отменены после запросов на видеопросмотр
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В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА играет с тольяттинской «Ладой». По ходу встречи у команд отменили по одной шайбе после видеопросмотра.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5) 2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5) 2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4) 3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4) 3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4) 3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5) 4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)
Сначала не повезло СКА: шайба Ивана Демидова во втором периоде не была засчитана из-за блокировки вратаря.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В третьем периоде была отменена шайба «Лады» после запроса тренерского штаба СКА. Вновь шайба не была засчитана из-за помехи вратарю. Дубль мог оформить Андрей Алтыбармакян.
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