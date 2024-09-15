СКА — «Лада»: две шайбы были отменены после запросов на видеопросмотр

В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА играет с тольяттинской «Ладой». По ходу встречи у команд отменили по одной шайбе после видеопросмотра.

Сначала не повезло СКА: шайба Ивана Демидова во втором периоде не была засчитана из-за блокировки вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде была отменена шайба «Лады» после запроса тренерского штаба СКА. Вновь шайба не была засчитана из-за помехи вратарю. Дубль мог оформить Андрей Алтыбармакян.