«Гретцки против Челиоса, но это не НХЛ». «Куньлунь» показал фото с матча с «Амуром»

Пресс-служба «Куньлуня» в своём телеграм-канале опубликовала совместную фотографию своего защитника Джейка Челиоса с нападающим «Амура» Вячеславом Грецким, намекнув на схожесть фамилии последнего с легендой НХЛ Уэйном Гретцки.

Джейк Челиос — сын прославленного хоккеиста Криса Челиоса, трижды выигрывавшего Кубок Стэнли. 33-летний Джейк выступает за «Куньлунь» с сезона-2019/2020. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник в 250 матчах набрал 68 (15+53) очков.

27-летний Грецкий представляет хабаровскую команду с сезона-2022/2023. Ранее в КХЛ белорусский нападающий играл за минское «Динамо». Всего в лиге в 109 матчах на его счету 15 (10+5) очков.