СКА одержал лишь одну победу в основное время в пяти матчах КХЛ

Хоккеисты СКА во второй раз в сезоне обыграли «Ладу» (4:3 ОТ), прервав свою серию поражений из двух матчей. Команда Романа Ротенберга за пять матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержала лишь одну победу в основное время и трижды проиграла.

В нынешнем сезоне СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3). 7 сентября петербуржцы на выезде обыграли «Ладу» (3:1), та игра завершилось в основное время. По ходу сегодняшнего матча СКА также вёл с таким же счётом, но затем упустил преимущество, и игра ушла в овертайм.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Сочи» 19 сентября.