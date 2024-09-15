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СКА одержал лишь одну победу в основное время в пяти матчах КХЛ

СКА одержал лишь одну победу в основное время в пяти матчах КХЛ
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Хоккеисты СКА во второй раз в сезоне обыграли «Ладу» (4:3 ОТ), прервав свою серию поражений из двух матчей. Команда Романа Ротенберга за пять матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержала лишь одну победу в основное время и трижды проиграла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

В нынешнем сезоне СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3). 7 сентября петербуржцы на выезде обыграли «Ладу» (3:1), та игра завершилось в основное время. По ходу сегодняшнего матча СКА также вёл с таким же счётом, но затем упустил преимущество, и игра ушла в овертайм.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Сочи» 19 сентября.

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