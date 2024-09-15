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Кузнецов отдал передачу в матче с «Ладой», у Евгения 1+1 в пяти матчах за СКА

Кузнецов отдал передачу в матче с «Ладой», у Евгения 1+1 в пяти матчах за СКА
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Для 32-летнего форварда это второе результативное действие за армейскую команду в пяти матчах. Ранее форвард забросил шайбу в ворота «Металлурга» (4:5 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

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