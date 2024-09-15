Кузнецов отдал передачу в матче с «Ладой», у Евгения 1+1 в пяти матчах за СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Для 32-летнего форварда это второе результативное действие за армейскую команду в пяти матчах. Ранее форвард забросил шайбу в ворота «Металлурга» (4:5 ОТ).

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Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.