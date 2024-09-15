«Гора с плеч». Григоренко высказался о первом голе за СКА в КХЛ
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Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5) 2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5) 2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4) 3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4) 3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4) 3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5) 4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)
— После первого гола полегче психологически?
— Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.
— У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты?
— Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идёт. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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