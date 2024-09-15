«Гора с плеч». Григоренко высказался о первом голе за СКА в КХЛ

Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— После первого гола полегче психологически?

— Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.

— У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты?

— Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идёт. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.