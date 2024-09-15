«Чересчур сильно старались». Григоренко — о неудачной игре СКА в третьем периоде с «Ладой»

Нападающий СКА Михаил Григоренко объяснил причины неудачно проведённого третьего периода с «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Что случилось в третьем периоде?

— Не вовремя удалились, пропустили гол. Потом пропустили контратаку. По счёту не сыграли немного. Все выкладывались и старались сегодня, очень хотели победить на домашнем льду. Где-то чересчур сильно старались, нервы были. Дальше психологически, думаю, будет попроще играть.

— Как реагировали на неудачи в первых матчах?

— Идём от игры к игре, есть что улучшать. Готовимся к следующему матчу, разберём эту игру. Сезон длинный, каждый день нужно стремиться становиться лучше, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.