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«Чересчур сильно старались». Григоренко — о неудачной игре СКА в третьем периоде с «Ладой»

«Чересчур сильно старались». Григоренко — о неудачной игре СКА в третьем периоде с «Ладой»
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Нападающий СКА Михаил Григоренко объяснил причины неудачно проведённого третьего периода с «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Что случилось в третьем периоде?
— Не вовремя удалились, пропустили гол. Потом пропустили контратаку. По счёту не сыграли немного. Все выкладывались и старались сегодня, очень хотели победить на домашнем льду. Где-то чересчур сильно старались, нервы были. Дальше психологически, думаю, будет попроще играть.

— Как реагировали на неудачи в первых матчах?
— Идём от игры к игре, есть что улучшать. Готовимся к следующему матчу, разберём эту игру. Сезон длинный, каждый день нужно стремиться становиться лучше, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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