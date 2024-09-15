Капитану «Динамо» Никите Гусеву вручили три награды за сезон-2023/2024 в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев перед началом матча с минским «Динамо» был награждён наградами, которых он удостоился за сезон-2023/2024. Форварда не было на церемонии закрытия сезона КХЛ, поэтому награды спортсмен получил лишь сейчас.

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«Спасибо КХЛ за возможность получить эти награды сегодня перед динамовскими болельщиками. Сожалею, что не смог приехать на церемонию закрытия сезона КХЛ в мае и разделить радость получения наград вместе с другими лучшими хоккеистами нашей страны. Новый сезон уже начался, и уверен, что он будет успешным как для нашей команды, так и для лиги, и у нас будет много возможностей встретиться как на льду, так и за его пределами», — приводит слова Гусева пресс-служба КХЛ на официальном сайте.