Ротенберг: ребята, повидавшие НХЛ, Олимпиаду, никогда не видели такую атмосферу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой» (4:3 ОТ).

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто верит в нас. Это помогает нам побеждать. Аншлаг в «Ледовом», хоккейный праздник. Ребята, которые перешли летом в СКА, мне говорят, что такой атмосферы у них не было никогда. Многие играли и в НХЛ, и в сборных, и в лучших клубах КХЛ, и Олимпиаду выигрывали. Заслуга наших болельщиков, персонала, игроков, что мы имеем возможность организовывать такие хоккейные праздники. Когда детишки счастливы на трибунах, улыбаются, это лучшее ощущение в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.