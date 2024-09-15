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Ротенберг: ребята, повидавшие НХЛ, Олимпиаду, никогда не видели такую атмосферу

Ротенберг: ребята, повидавшие НХЛ, Олимпиаду, никогда не видели такую атмосферу
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто верит в нас. Это помогает нам побеждать. Аншлаг в «Ледовом», хоккейный праздник. Ребята, которые перешли летом в СКА, мне говорят, что такой атмосферы у них не было никогда. Многие играли и в НХЛ, и в сборных, и в лучших клубах КХЛ, и Олимпиаду выигрывали. Заслуга наших болельщиков, персонала, игроков, что мы имеем возможность организовывать такие хоккейные праздники. Когда детишки счастливы на трибунах, улыбаются, это лучшее ощущение в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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