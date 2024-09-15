«Этот гол популяризует КХЛ». Ротенберг — о первой шайбе 18-летнего Демидова в лиге

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего команды Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Она пришлась на матч с «Ладой» (4:3 ОТ).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Поздравляем Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Это важное, историческое событие. Но он мог забить по три-четыре в каждой игре. Будем работать над реализацией, чтобы он реализовывал свои шансы. С передачи Евгения Евгеньевича Кузнецова забил. Весь мир, не только болельщики в Санкт-Петербурге, вся Россия — вы знаете, что наши матчи показывают в Северной Америке… этот гол популяризирует нашу лигу. Это хорошее начало. Понимаем важность этого. Огромная благодарность всей команде за победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 15 сентября 2024
-
21:44
-
21:40
-
21:36
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:27
-
20:07
-
20:02
-
19:48
-
19:35
-
19:15
-
18:49
-
18:29
-
18:10
-
17:55
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:50
-
16:37
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:45
-
15:05