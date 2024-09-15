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«Этот гол популяризует КХЛ». Ротенберг — о первой шайбе 18-летнего Демидова в лиге

«Этот гол популяризует КХЛ». Ротенберг — о первой шайбе 18-летнего Демидова в лиге
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего команды Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Она пришлась на матч с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Поздравляем Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Это важное, историческое событие. Но он мог забить по три-четыре в каждой игре. Будем работать над реализацией, чтобы он реализовывал свои шансы. С передачи Евгения Евгеньевича Кузнецова забил. Весь мир, не только болельщики в Санкт-Петербурге, вся Россия — вы знаете, что наши матчи показывают в Северной Америке… этот гол популяризирует нашу лигу. Это хорошее начало. Понимаем важность этого. Огромная благодарность всей команде за победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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