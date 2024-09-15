«Этот гол популяризует КХЛ». Ротенберг — о первой шайбе 18-летнего Демидова в лиге

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего команды Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Она пришлась на матч с «Ладой» (4:3 ОТ).

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«Поздравляем Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ. Это важное, историческое событие. Но он мог забить по три-четыре в каждой игре. Будем работать над реализацией, чтобы он реализовывал свои шансы. С передачи Евгения Евгеньевича Кузнецова забил. Весь мир, не только болельщики в Санкт-Петербурге, вся Россия — вы знаете, что наши матчи показывают в Северной Америке… этот гол популяризирует нашу лигу. Это хорошее начало. Понимаем важность этого. Огромная благодарность всей команде за победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.