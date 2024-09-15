Роман Ротенберг с юмором поделился ожиданиями от игры дуэта Кузнецов-Демидов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) высказался о двух нападающих команды — 32-летнем Евгении Кузнецове и 18-летнем Иване Демидове. Демидов забросил первую шайбу в КХЛ с передачи партнёра.

— Что видите в перспективе в связке Кузнецов-Демидов?

— Голы. Вы же видели сегодня. Вы смотрели игру? Или больше были сконцентрированы на буфете? Если без шуток, то эти игроки владеют мастерством. У них одинаковый уровень игрового интеллекта. Когда мы ищем сочетания, смотрим не только на внешние параметры. Знаю, что многие тренеры смотрят на стихии, гороскопы, совместимость игроков. Это правильно, нормально, разные можно использовать варианты. Но для меня главное игровой интеллект, он у них совпадает на 100%. Они не показали своей лучшей игры сегодня. Евгений Евгеньевич только набирает обороты. Надо работать и работать, чтобы показать свой лучший хоккей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.