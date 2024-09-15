Главный тренер «Лады» объяснил, почему команде не удалось обыграть СКА в матче КХЛ

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4 ОТ).

«Если бы после первого периода мне сказали, что мы сможем вырвать очко у СКА, я был бы рад. По ходу матча хотелось бы большего. Второй-третий период провели не хуже соперника, имели шансы на полноценную победу. Но определённые обстоятельства не позволили это сделать.

Не стал бы говорить, что Алтыбармакян после своего удаления в конце третьего периода превратился в антигероя матча. Он взрослый, опытный игрок, всё понимает. Я согласен, что его последнее удаление повлияло на исход игры.

Удаления, разумеется, нам в принципе в плюс не идут. У соперника много хороших игроков, против которых и «пять на пять» тяжело обороняться. Что уж говорить о меньшинстве.

У нас забрасывали только бывшие игроки СКА? Я даже не обратил на это внимания ещё. Мы, разумеется, знаем, что многие наши ребята раньше выступали в Петербурге. Относительно их реваншистские настроений нужно спрашивать у каждого в отдельности. Но лично у меня спрос со всех одинаковый — вне зависимости бывший это игрок клуба-соперника, или никогда ранее за него не игравший», — передаёт слова главного тренера «Лады» корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.