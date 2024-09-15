«Сегодня он понял, что может быть лидером СКА». Ротенберг — о Григоренко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о нападающем команде Михаиле Григоренко после победы в матче КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Григоренко стал автором одной из шайб.

— Григоренко и Демидову стало проще после заброшенных шайб?

— Мише вручили сегодня приз лучшего игрока матча, он вёл команду за собой. Мы это и ожидаем от олимпийского чемпиона, от Михаила Олеговича. Сегодня он понял, что может быть лидером в СКА. Он играл, как умеет. Как и вся наша команда. Все сплотились, играли единым кулаком. Всегда нужны герои, сегодня мы их нашли. Михаил Олегович в следующей игре покажет ещё лучше хоккей, чем сегодня, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.