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«Сегодня он понял, что может быть лидером СКА». Ротенберг — о Григоренко

«Сегодня он понял, что может быть лидером СКА». Ротенберг — о Григоренко
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о нападающем команде Михаиле Григоренко после победы в матче КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Григоренко стал автором одной из шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Григоренко и Демидову стало проще после заброшенных шайб?
— Мише вручили сегодня приз лучшего игрока матча, он вёл команду за собой. Мы это и ожидаем от олимпийского чемпиона, от Михаила Олеговича. Сегодня он понял, что может быть лидером в СКА. Он играл, как умеет. Как и вся наша команда. Все сплотились, играли единым кулаком. Всегда нужны герои, сегодня мы их нашли. Михаил Олегович в следующей игре покажет ещё лучше хоккей, чем сегодня, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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