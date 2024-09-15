Ротенберг объяснил, почему СКА проседает в третьих периодах матчей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причины слабой игры команды в третьих периодах матчей. Свою реплику тренер произнёс после игры с «Ладой» (4:3 ОТ) в КХЛ.

— Почему СКА проседает в третьих периодах?

— Если посмотрите наши три сезона, то мы всегда так начинали. Это всё из-за нагрузки на предсезонке, называется суперкомпенсация. Как пружина — сжимается и разжимается. Наша пружина только начинает разжиматься. Когда она разожмётся до конца, вы увидите совсем другой уровень хоккея от СКА. Уже видите это эпизодами. Очень влияют на темп игры удаления, которые надо убирать, дисциплина смен. Когда идёт усталость на усталость, потом идёт закисление. Как следствие — видим отрезки, когда теряем темп. Будем над этим работать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.