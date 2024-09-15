Ротенберг: гол Демидова смотрят во всём мире, в том числе в Индии и Южной Африке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о нападающем команды Иване Демидове. 18-летний форвард забросил первую шайбу в КХЛ в игре с «Ладой» (4:3 ОТ).

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— Кудашов просил не задавать вопросов о Рябкине. С Демидовым мы хотели поговорить, но не получилось. Стоит ли так оберегать молодых хоккеистов?

— Иван Алексеевич сейчас придёт, мы сыграли на опережение. Мы вообще на одной волне. Сейчас он зайдёт и с огромным удовольствием с вами пообщается. Решения коллег не могу комментировать. Каждый тренер сам выбирает свою команду. Здесь не собираюсь никого осуждать, критиковать. Сам смотрю только по спортивному принципу. Иван выигрывает конкуренцию у других ребят, поэтому он играет. Вы видите, что с каждой игрой он прогрессирует. Есть два критерия оценки моей работы — развитие игроков, таких вот неогранённых бриллиантов. Мы их развиваем. С Иваном мы обсуждали его развитие. Была возможность с ним пообщаться, когда он получил травму в финале Кубка Харламова. Я ему рассказал, как надо подготовиться, чтобы играть в КХЛ. Всегда был на 100% уверен, что он может играть в КХЛ. Надо сказать ему спасибо, что он услышал и приехал готовым. Он улучшил всё, это огромная работа. Когда такое отношение, у игрока есть все возможности стать лучшим в мире. Это только начало. У нас такая русская культура — нельзя хвалить. Будем ругать, вместе все, критиковать. Есть моменты, которые надо улучшать. Для тренера и игрока важно общаться с журналистами постоянно. Это даёт возможность развивать наш вид спорта, повышать интерес.

Гол Ивана сейчас во всём мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки. Это пошло по всему миру — даже в Индии, Малайзии, Южной Африке, городе Дюрбан. Это без шуток так, это правда, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.