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Ротенберг: гол Демидова смотрят во всём мире, в том числе в Индии и Южной Африке

Ротенберг: гол Демидова смотрят во всём мире, в том числе в Индии и Южной Африке
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о нападающем команды Иване Демидове. 18-летний форвард забросил первую шайбу в КХЛ в игре с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Кудашов просил не задавать вопросов о Рябкине. С Демидовым мы хотели поговорить, но не получилось. Стоит ли так оберегать молодых хоккеистов?
— Иван Алексеевич сейчас придёт, мы сыграли на опережение. Мы вообще на одной волне. Сейчас он зайдёт и с огромным удовольствием с вами пообщается. Решения коллег не могу комментировать. Каждый тренер сам выбирает свою команду. Здесь не собираюсь никого осуждать, критиковать. Сам смотрю только по спортивному принципу. Иван выигрывает конкуренцию у других ребят, поэтому он играет. Вы видите, что с каждой игрой он прогрессирует. Есть два критерия оценки моей работы — развитие игроков, таких вот неогранённых бриллиантов. Мы их развиваем. С Иваном мы обсуждали его развитие. Была возможность с ним пообщаться, когда он получил травму в финале Кубка Харламова. Я ему рассказал, как надо подготовиться, чтобы играть в КХЛ. Всегда был на 100% уверен, что он может играть в КХЛ. Надо сказать ему спасибо, что он услышал и приехал готовым. Он улучшил всё, это огромная работа. Когда такое отношение, у игрока есть все возможности стать лучшим в мире. Это только начало. У нас такая русская культура — нельзя хвалить. Будем ругать, вместе все, критиковать. Есть моменты, которые надо улучшать. Для тренера и игрока важно общаться с журналистами постоянно. Это даёт возможность развивать наш вид спорта, повышать интерес.

Гол Ивана сейчас во всём мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки. Это пошло по всему миру — даже в Индии, Малайзии, Южной Африке, городе Дюрбан. Это без шуток так, это правда, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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