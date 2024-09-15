Роман Ротенберг сравнил ситуацию в СКА с примером из мадридского «Реала»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об информационной открытости своей команды.

— Как относитесь к большей информационной открытости СКА?

— Вопрос правильный. Возьмём пример мадридского «Реала». Там есть Карло Анчелотти, у него в штабе много сильных тренеров. Но они же не общаются с прессой. Общаться с прессой — задача главного тренера, потому что иначе они не смогут сконцентрироваться на своей основной работе. У наших тренеров основная работа — улучшить наше большинство, меньшинство, игру в обороне. Каждый должен заниматься своим делом, это мировая практика. Дай бог, когда мы вместе победим, что уже делали не раз, тогда сначала с Кубком Континента, потом с Кубком Гагарина обсудим все вопросы. Для этого нужно засучив рукава работать, работать и ещё раз работать. А я готов общаться с журналистами в любое время. Абсолютно открыт для общения, звоните. Круглосуточно готов отвечать на ваши вопросы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.