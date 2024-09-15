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Главный тренер СКА Ротенберг озвучил задачу, поставленную команде Алексеем Миллером

Главный тренер СКА Ротенберг озвучил задачу, поставленную команде Алексеем Миллером
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поставил перед командой задачу побеждать в каждом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Планируете забрать 100% очков на выезде?
— У нас только одна задача, поставленная Алексеем Борисовичем Миллером — побеждать в каждой игре. И мы будем это делать. В каждой смене стремиться к победе. Иначе нет смысла работать в хоккее и в спорте. Только победа даёт возможность развиваться. Бывает, что играешь лучше, но проигрываешь. Это тоже часть победы. Без поражений не бывает побед. Нет ещё ни одной команды в мире, которая не проиграла ни одной игры, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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