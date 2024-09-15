Главный тренер СКА Ротенберг озвучил задачу, поставленную команде Алексеем Миллером

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поставил перед командой задачу побеждать в каждом матче.

— Планируете забрать 100% очков на выезде?

— У нас только одна задача, поставленная Алексеем Борисовичем Миллером — побеждать в каждой игре. И мы будем это делать. В каждой смене стремиться к победе. Иначе нет смысла работать в хоккее и в спорте. Только победа даёт возможность развиваться. Бывает, что играешь лучше, но проигрываешь. Это тоже часть победы. Без поражений не бывает побед. Нет ещё ни одной команды в мире, которая не проиграла ни одной игры, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.