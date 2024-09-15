Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: хоккеисты, побывавшие в СКА, всегда будут показывать против нас лучшую игру

Ротенберг: хоккеисты, побывавшие в СКА, всегда будут показывать против нас лучшую игру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на результативность бывших игроков команды в матче с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Вас удивили бывшие игроки СКА?
— Наши ребята должны понимать, что в каждой игре любая команда — а у нас здесь хоккейный город Санкт-Петербург, где человек выходит на улицу, и его все узнают. Такого нет в других городах, такого нет Москве. Там много команд, это совсем другие города. Наших игроков узнают. Каждый игрок в КХЛ стремится играть в лучшей команде. По разным параметрам — есть спортивная составляющая, условия экипировки, отношение, питание, развитие. Не удивлены, что игроки, которые играли в системе СКА, и другие игроки, которые к нам приезжают, будут всегда показывать против СКА свой лучший хоккей. Это может быть их лучшая игра в жизни. Мы этот вызов принимаем, должны показывать в каждой игре свой лучший хоккей. Не удивлены, что против нас все играют в свою лучшую игру. Для нас давление это хорошо, мы обязаны под этим давлением выигрывать, играть правильно. У нас огромные резервы. Благодарны нашим соперникам за такую самоотдачу. В каждом единоборстве нам не дают спуску — Грицюк идёт в столкновение, улетает в борт, получает, слава богу, несерьёзную травму — сегодня не играл, в следующей игре будет играть. Провели тренировку с ним сегодня, у него всё хорошо.

Василий Глотов на турнире Пучкова идёт в стык, вратарь ставит подножку, Вася улетает в борт на сумасшедшей скорости — это быстрый игрок — это закаляет команду. Хочу отметить судейский корпус сегодня, всё было честно, правильно. Это даёт возможность нашим игрокам развиваться. Наш хоккей должен прогрессировать в каждой игре. Тогда будет больше зрителей, больше спонсоров, и мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта. Чтобы везде были полные трибуны. Нужно выигрывать конкуренцию не только с другими видами спорта — в Петербурге надо сделать это с театром, с другими видами развлечений. Сегодня народу нужны хлеб и зрелище. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть очень яркую зрелищную игру. То, что нужно народу. Если бы была скучная игра, народ бы не пришёл. Народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие яркие эмоции, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ротенберг озвучил задачу, поставленную команде Алексеем Миллером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android