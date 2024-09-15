Ротенберг: хоккеисты, побывавшие в СКА, всегда будут показывать против нас лучшую игру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на результативность бывших игроков команды в матче с «Ладой» (4:3 ОТ).

— Вас удивили бывшие игроки СКА?

— Наши ребята должны понимать, что в каждой игре любая команда — а у нас здесь хоккейный город Санкт-Петербург, где человек выходит на улицу, и его все узнают. Такого нет в других городах, такого нет Москве. Там много команд, это совсем другие города. Наших игроков узнают. Каждый игрок в КХЛ стремится играть в лучшей команде. По разным параметрам — есть спортивная составляющая, условия экипировки, отношение, питание, развитие. Не удивлены, что игроки, которые играли в системе СКА, и другие игроки, которые к нам приезжают, будут всегда показывать против СКА свой лучший хоккей. Это может быть их лучшая игра в жизни. Мы этот вызов принимаем, должны показывать в каждой игре свой лучший хоккей. Не удивлены, что против нас все играют в свою лучшую игру. Для нас давление это хорошо, мы обязаны под этим давлением выигрывать, играть правильно. У нас огромные резервы. Благодарны нашим соперникам за такую самоотдачу. В каждом единоборстве нам не дают спуску — Грицюк идёт в столкновение, улетает в борт, получает, слава богу, несерьёзную травму — сегодня не играл, в следующей игре будет играть. Провели тренировку с ним сегодня, у него всё хорошо.

Василий Глотов на турнире Пучкова идёт в стык, вратарь ставит подножку, Вася улетает в борт на сумасшедшей скорости — это быстрый игрок — это закаляет команду. Хочу отметить судейский корпус сегодня, всё было честно, правильно. Это даёт возможность нашим игрокам развиваться. Наш хоккей должен прогрессировать в каждой игре. Тогда будет больше зрителей, больше спонсоров, и мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта. Чтобы везде были полные трибуны. Нужно выигрывать конкуренцию не только с другими видами спорта — в Петербурге надо сделать это с театром, с другими видами развлечений. Сегодня народу нужны хлеб и зрелище. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть очень яркую зрелищную игру. То, что нужно народу. Если бы была скучная игра, народ бы не пришёл. Народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие яркие эмоции, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.