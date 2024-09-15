Московское «Динамо» уверенно переиграло минское «Динамо», завершив серию поражений

Матчем между московским и минским «Динамо» на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершилась программа игрового дня 15 сентября. Победу в нём одержали хоккеисты московской команды со счётом 6:3.

Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.

Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.

Минское «Динамо» проиграло впервые спустя два победных матча. 21 сентября команда Дмитрия Квартальнова дома встретится с «Северсталью».