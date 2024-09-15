Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Москва — Динамо Минск, результат матча 15 сентября 2024, счет 6:3, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» уверенно переиграло минское «Динамо», завершив серию поражений
Комментарии

Матчем между московским и минским «Динамо» на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершилась программа игрового дня 15 сентября. Победу в нём одержали хоккеисты московской команды со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.

Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.

Минское «Динамо» проиграло впервые спустя два победных матча. 21 сентября команда Дмитрия Квартальнова дома встретится с «Северсталью».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android