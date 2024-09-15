Московское «Динамо» уверенно переиграло минское «Динамо», завершив серию поражений
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Матчем между московским и минским «Динамо» на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершилась программа игрового дня 15 сентября. Победу в нём одержали хоккеисты московской команды со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4) 2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5) 3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5) 4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5) 4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3) 4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5) 5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5) 5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5) 6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)
Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.
Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.
Минское «Динамо» проиграло впервые спустя два победных матча. 21 сентября команда Дмитрия Квартальнова дома встретится с «Северсталью».
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