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18-летний Демидов отреагировал на первую заброшенную шайбу в КХЛ

18-летний Демидов отреагировал на первую заброшенную шайбу в КХЛ
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Нападающий СКА Иван Демидов прокомментировал свою первую заброшенную шайбу в КХЛ. Она пришлась на матч с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Когда забросил, камень с плеч, конечно, упал. Давно хотел это сделать, много раз в штанги попадал. Надо было перед игрой на руки пописать. Но получилось и без этого забросить, так что нормально.

Момент с передачей Кузнецова не наигранный. Заходил ли он на лакросс, нужно у него уточнить.
Евгений выдал мне на блюдечке передачу. Оставалось только попасть. И то не с первого раза получилось.

Когда выходишь на лёд, на фамилию никто не смотрит. Просто играешь в хоккей. В раздевалке, да, ты понимаешь, кто рядом с тобой сидит. На льду это классный игрок, который может забить и отдать», — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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