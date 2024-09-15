18-летний Демидов отреагировал на первую заброшенную шайбу в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов прокомментировал свою первую заброшенную шайбу в КХЛ. Она пришлась на матч с «Ладой» (4:3 ОТ).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Когда забросил, камень с плеч, конечно, упал. Давно хотел это сделать, много раз в штанги попадал. Надо было перед игрой на руки пописать. Но получилось и без этого забросить, так что нормально.
Момент с передачей Кузнецова не наигранный. Заходил ли он на лакросс, нужно у него уточнить.
Евгений выдал мне на блюдечке передачу. Оставалось только попасть. И то не с первого раза получилось.
Когда выходишь на лёд, на фамилию никто не смотрит. Просто играешь в хоккей. В раздевалке, да, ты понимаешь, кто рядом с тобой сидит. На льду это классный игрок, который может забить и отдать», — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 15 сентября 2024
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