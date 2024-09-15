Личка открывал матч, О'Делл падал на вратаря соперника. Яркие фото победы «Динамо»

15 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ местное «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Минска. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.

Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.