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Личка открывал матч, О'Делл падал на вратаря соперника. Яркие фото победы «Динамо»

Личка открывал матч, О'Делл падал на вратаря соперника. Яркие фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Динамо» Минск
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15 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ местное «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Минска. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.

Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.

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