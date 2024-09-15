Российский хоккеист «Бостона» Задоров заявил, что не готов к смене спортивного гражданства

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров признался, что не открыт к вопросу смены спортивного гражданства и собирается играть только за Россию.

– Для тебя важно играть за сборную России?

– Конечно. Это моя страна.

– Если тебе предложат сменить спортивное гражданство?

– Нет.

– Если играть за сборную, то только за Россию?

– Конечно. Это моя Родина. Я там родился. Это моя кровь. Где ты рождаешься – это одно дело. Но кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение – это очень важно.

– Ты скучаешь по играм за сборную?

– За сборную – кайф. Это атмосфера… НХЛ – интернациональная, разные культуры в одной команде. В сборной же твоя культура, твоё понимание, пацаны по-русски говорят, это другое, это кайф. У меня английский на достаточно нормальном уровне, но я не могу те вещи, которые сейчас говорю, объяснить не смогу. Ну, может, смогу, но так чисто – нет. Хочется общаться по-русски. Ты играешь за страну – круче ничего не может быть. Это самое почётное. Ты играешь не только за фан-базу, у нас 32 команды, много болельщиков, ты играешь для них, но их не так много, как в целой стране, в которой 160 миллионов, — сказал Задоров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».