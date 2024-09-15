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Дмитрий Квартальнов назвал причину поражения в матче с московским «Динамо»

Дмитрий Квартальнов назвал причину поражения в матче с московским «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане прервали победную серию из двух матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

«Двоякое впечатление. Было плохое начало, дальше очень много имели моментов во второй половине матча, в третьем периоде, но качество… Надо ещё посмотреть игру, но на первый взгляд очень много бросков мимо ворот. Вот взять третий гол – пум и забил – вот этого сегодня и не хватило. Очень много обрывов в завершении. Здесь мы сегодня не смогли», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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