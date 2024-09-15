Дмитрий Квартальнов назвал причину поражения в матче с московским «Динамо»
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане прервали победную серию из двух матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4) 2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5) 3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5) 4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5) 4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3) 4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5) 5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5) 5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5) 6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)
«Двоякое впечатление. Было плохое начало, дальше очень много имели моментов во второй половине матча, в третьем периоде, но качество… Надо ещё посмотреть игру, но на первый взгляд очень много бросков мимо ворот. Вот взять третий гол – пум и забил – вот этого сегодня и не хватило. Очень много обрывов в завершении. Здесь мы сегодня не смогли», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:30
-
22:05
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:36
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:27
-
20:07
-
20:02
-
19:48
-
19:35
-
19:15
-
18:49
-
18:29
-
18:10
-
17:55
-
17:19