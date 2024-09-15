Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пока не вернётся». Квартальнов — о сроке восстановления Андрея Кареева

«Пока не вернётся». Квартальнов — о сроке восстановления Андрея Кареева
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки восстановления вратаря Андрея Кареева. Голкипер не сумел продолжить матч с «Барысом» (5:1) 13 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

«Давайте так – Кареева пока у нас не будет. У него непросто складывалась предсезонка – он работал, готовился. Да, не очень солидно выглядел, но потом стал нам помогать. Наверное, не скажу секрет, что вратарь – это уже даже не полкоманды. Это такая уверенность в больших играх. Вратарь – это тот, кто должен давать нам шансы. Как-то будем выходить из положения.

Срок восстановления? Пока не вернётся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео эпизода с Кареевым:
Видео
В минском «Динамо» рассказали о состоянии вратаря Кареева после столкновения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android