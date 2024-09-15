«Пока не вернётся». Квартальнов — о сроке восстановления Андрея Кареева
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки восстановления вратаря Андрея Кареева. Голкипер не сумел продолжить матч с «Барысом» (5:1) 13 сентября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5) 1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5) 1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5) 1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5) 1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en) 1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)
«Давайте так – Кареева пока у нас не будет. У него непросто складывалась предсезонка – он работал, готовился. Да, не очень солидно выглядел, но потом стал нам помогать. Наверное, не скажу секрет, что вратарь – это уже даже не полкоманды. Это такая уверенность в больших играх. Вратарь – это тот, кто должен давать нам шансы. Как-то будем выходить из положения.
Срок восстановления? Пока не вернётся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Видео эпизода с Кареевым:
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