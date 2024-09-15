«Пока не вернётся». Квартальнов — о сроке восстановления Андрея Кареева

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки восстановления вратаря Андрея Кареева. Голкипер не сумел продолжить матч с «Барысом» (5:1) 13 сентября.

«Давайте так – Кареева пока у нас не будет. У него непросто складывалась предсезонка – он работал, готовился. Да, не очень солидно выглядел, но потом стал нам помогать. Наверное, не скажу секрет, что вратарь – это уже даже не полкоманды. Это такая уверенность в больших играх. Вратарь – это тот, кто должен давать нам шансы. Как-то будем выходить из положения.

Срок восстановления? Пока не вернётся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.