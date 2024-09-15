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Квартальнов проанализировал скандальный эпизод с нанесением травмы его первому номеру

Квартальнов проанализировал скандальный эпизод с нанесением травмы его первому номеру
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов вспомнил эпизод с травмой, полученной вратарём команды Андреем Кареевым. Голкипер получил повреждение после столкновения с хоккеистом «Барыса» Уэйдом Эллисоном.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Травма вашего основного голкипера Андрея Кареева в прошлом матче вызвала огромный резонанс у общественности – многие болельщики минского клуба остались крайне недовольны действиями игрока «Барыса» в том моменте. Лично у вас по-человечески остались вопросы к Уэйду Эллисону?
— Вы знаете, я считаю, что тут надо посмотреть на историю этого игрока. Бывает, вот смотришь на игрока и видишь, как он много падает. Понимаете, да? Я говорю об игроках, которые дайвингом занимаются. Их видишь. А вот этот игрок, он же первый сезон в КХЛ проводит?

— Да.
— Надо посмотреть, будут ли у него такие вещи. Один раз же можно ошибиться, ведь правильно? Надо смотреть на эти вещи. Как я всегда говорю, что не приемлю, когда игроки хотят заработать большинство вот такими моментами. Так же и эти вещи. Если он реально хотел нанести травму, то, конечно, это неприемлемо.

У нас такая боевая команда, которая за такие гадкие вещи будет отвечать. Это 100%. Наверное, я согласен с вами, что это была пограничная ситуация. Но я ещё раз говорю, что нужна история этого игрока. Если сейчас это будет происходить, то лига должна будет чётко посмотреть на это. Потому что травма там… Там травма, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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