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Кудашов: «Динамо» далеко от идеала. Содержание и целостность игры оставляют желать лучшего

Кудашов: «Динамо» далеко от идеала. Содержание и целостность игры оставляют желать лучшего
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минским «Динамо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался об игре своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

— Очень довольны сегодняшней победой. Как и в обычной игре – были плохие моменты, были хорошие моменты. Сегодня их было приблизительно поровну, но счёт, слава богу, в нашу пользу. Поэтому мы довольны и готовимся дальше.

— Таких матчей, когда ваша команда захватывала убедительное лидерство в счёте, а потом выключалась из игры, за последние несколько лет накопилось немало. Невозможно добиться, чтобы при таком преимуществе команда продолжала играть на полную?
— Это возможно. Вы знаете, уверенность подчас перерастает в самоуверенность. Вот это у нас и происходит, и не раз. И тут неважно, при каком счёте. Как складывается игра, что даёт делать соперник, что не даёт. Мы ещё далеки от идеала. Да, сегодня у нас положительный результат, но содержание игры и её общая целостность оставляют желать лучшего, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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