Кудашов: «Динамо» далеко от идеала. Содержание и целостность игры оставляют желать лучшего

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минским «Динамо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался об игре своей команды.

— Очень довольны сегодняшней победой. Как и в обычной игре – были плохие моменты, были хорошие моменты. Сегодня их было приблизительно поровну, но счёт, слава богу, в нашу пользу. Поэтому мы довольны и готовимся дальше.

— Таких матчей, когда ваша команда захватывала убедительное лидерство в счёте, а потом выключалась из игры, за последние несколько лет накопилось немало. Невозможно добиться, чтобы при таком преимуществе команда продолжала играть на полную?

— Это возможно. Вы знаете, уверенность подчас перерастает в самоуверенность. Вот это у нас и происходит, и не раз. И тут неважно, при каком счёте. Как складывается игра, что даёт делать соперник, что не даёт. Мы ещё далеки от идеала. Да, сегодня у нас положительный результат, но содержание игры и её общая целостность оставляют желать лучшего, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.