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Главный тренер московского «Динамо» подробно объяснил, что происходит с Максом Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» подробно объяснил, что происходит с Максом Комтуа
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о частых удалениях нападающего команды Макса Комтуа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

— Дисциплина меня пугает. Это всё одно и то же. Игровая дисциплина и дисциплина удалений, трудовая этика – всё это пугает. Вернее, не то что пугает. Может, оно и хорошо, что всё валится комом именно сейчас.

— Это происходит от большого желания?
— Нет. От большого желания идёт удаление, когда ты прыгаешь и кого-то сбиваешь. А тут немного другое.

— Вопрос по удалениям Комтуа: вы видели видео, которое выложила КХЛ с обсуждением судей, которые работали на матче со «Спартаком»?
— Нет. И сразу скажу, что не хочу обсуждать.

— Там было сказано, что в том моменте с Ружичкой его удалили за то, что он к нему подъехал.
— Мы разобрались в том моменте. Мы созванивались, обсуждали и выясняли, что произошло в том эпизоде. Да, на самом деле первоначально всё так и выглядело, как вы говорите. Но потом мы разобрались. Нет никаких претензий – ни к судьям, ни к Максу. Всё было по делу. У него сейчас период адаптации. И все это видят – и он, и мы, и судьи.

— И тем не менее количество его удалений просто зашкаливает. Он же удаляется в абсолютно каждом матче. Конкретно с ним это происходит от большого желания или что это?
— Вы знаете, специфика лиг очень разная. Я не уверен, что за многие вещи в Америке бы дали удаления. Вы же смотрите НХЛ и видите, что происходит там, а что происходит у нас. Поэтому ему это надо понять, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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