Главный тренер московского «Динамо» подробно объяснил, что происходит с Максом Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о частых удалениях нападающего команды Макса Комтуа.

— Дисциплина меня пугает. Это всё одно и то же. Игровая дисциплина и дисциплина удалений, трудовая этика – всё это пугает. Вернее, не то что пугает. Может, оно и хорошо, что всё валится комом именно сейчас.

— Это происходит от большого желания?

— Нет. От большого желания идёт удаление, когда ты прыгаешь и кого-то сбиваешь. А тут немного другое.

— Вопрос по удалениям Комтуа: вы видели видео, которое выложила КХЛ с обсуждением судей, которые работали на матче со «Спартаком»?

— Нет. И сразу скажу, что не хочу обсуждать.

— Там было сказано, что в том моменте с Ружичкой его удалили за то, что он к нему подъехал.

— Мы разобрались в том моменте. Мы созванивались, обсуждали и выясняли, что произошло в том эпизоде. Да, на самом деле первоначально всё так и выглядело, как вы говорите. Но потом мы разобрались. Нет никаких претензий – ни к судьям, ни к Максу. Всё было по делу. У него сейчас период адаптации. И все это видят – и он, и мы, и судьи.

— И тем не менее количество его удалений просто зашкаливает. Он же удаляется в абсолютно каждом матче. Конкретно с ним это происходит от большого желания или что это?

— Вы знаете, специфика лиг очень разная. Я не уверен, что за многие вещи в Америке бы дали удаления. Вы же смотрите НХЛ и видите, что происходит там, а что происходит у нас. Поэтому ему это надо понять, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.