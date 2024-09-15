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Алексей Кудашов рассказал о своих взаимоотношениях с Марцелом Личкой

Алексей Кудашов рассказал о своих взаимоотношениях с Марцелом Личкой
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что его связывает с главным тренером футбольного «Динамо» Марцелом Личкой. Чех произвёл символическое вбрасывание перед матчем «Динамо» с минским «Динамо» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

«Считаю, что сегодняшним динамовским днём мы не отстали от спартаковского праздника, который был несколько дней назад. Очень рад этому. И ещё больше болельщиков должно быть – и на футболе, и на хоккее, и на баскетболе. Во всём мы должны присутствовать и ещё больше объединяться.

С Марцелом Личкой мы пока на уровне поздравлений, у нас есть какие-то общие обсуждения, но они не глобальные. Мы с ним общаемся, поздравляем друг друга, поддерживаем и обсуждаем какие-то темы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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