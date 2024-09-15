Алексей Кудашов рассказал о своих взаимоотношениях с Марцелом Личкой

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что его связывает с главным тренером футбольного «Динамо» Марцелом Личкой. Чех произвёл символическое вбрасывание перед матчем «Динамо» с минским «Динамо» (6:3).
«Считаю, что сегодняшним динамовским днём мы не отстали от спартаковского праздника, который был несколько дней назад. Очень рад этому. И ещё больше болельщиков должно быть – и на футболе, и на хоккее, и на баскетболе. Во всём мы должны присутствовать и ещё больше объединяться.
С Марцелом Личкой мы пока на уровне поздравлений, у нас есть какие-то общие обсуждения, но они не глобальные. Мы с ним общаемся, поздравляем друг друга, поддерживаем и обсуждаем какие-то темы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 сентября 2024
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