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Рашевский назвал проблему, которая преследует его на протяжении всей карьеры

Рашевский назвал проблему, которая преследует его на протяжении всей карьеры
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский признался, что испытывает проблемы со стабильностью по ходу всей своей карьеры. Сегодня, 15 сентября, нападающий отметился голом в ворота минского «Динамо» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

«Наверное, есть просто какая-то удача в том, что получается забивать минскому «Динамо». Тут нет никакой закономерности. Просто бывает, что забью один или два, а бывает, что несколько игр вообще не забиваю. У меня есть проблема со стабильностью, причём это на протяжении всей моей карьеры. Бывает, что просто не идёт, а бывает, что идут удобные отскоки от вратаря прямо на меня. Стараюсь выжимать максимум из каждого момента.

Думаю, что у многих игроков появляется вдохновение, когда получается забить гол, особенно если это происходит в начале игры. Ты ментально понимаешь, что забить гол – возможно. А когда не забиваешь много игр, тогда кажется, что это вообще нереально. Когда забил, тогда уже падает груз с плеч – начинаешь играть более раскрепощённо, и голова становится светлее, и тогда всё начинает получаться.

Думаю, что при большом счёте мы начинаем расслабляться и думаем, что раз ведём с преимуществом в четыре шайбы, то этого хватит и можно начинать придумывать лишнее, а в итоге вот к чему всё это приводит. Сегодня соперник мог спокойно сравнять счёт. У нас пошли удаления, и я сам удалился в том числе, схватил ненужный штраф. Надо в голове у себя покопаться и играть все 60 минут», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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