Рашевский назвал проблему, которая преследует его на протяжении всей карьеры

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский признался, что испытывает проблемы со стабильностью по ходу всей своей карьеры. Сегодня, 15 сентября, нападающий отметился голом в ворота минского «Динамо» (6:3).

«Наверное, есть просто какая-то удача в том, что получается забивать минскому «Динамо». Тут нет никакой закономерности. Просто бывает, что забью один или два, а бывает, что несколько игр вообще не забиваю. У меня есть проблема со стабильностью, причём это на протяжении всей моей карьеры. Бывает, что просто не идёт, а бывает, что идут удобные отскоки от вратаря прямо на меня. Стараюсь выжимать максимум из каждого момента.

Думаю, что у многих игроков появляется вдохновение, когда получается забить гол, особенно если это происходит в начале игры. Ты ментально понимаешь, что забить гол – возможно. А когда не забиваешь много игр, тогда кажется, что это вообще нереально. Когда забил, тогда уже падает груз с плеч – начинаешь играть более раскрепощённо, и голова становится светлее, и тогда всё начинает получаться.

Думаю, что при большом счёте мы начинаем расслабляться и думаем, что раз ведём с преимуществом в четыре шайбы, то этого хватит и можно начинать придумывать лишнее, а в итоге вот к чему всё это приводит. Сегодня соперник мог спокойно сравнять счёт. У нас пошли удаления, и я сам удалился в том числе, схватил ненужный штраф. Надо в голове у себя покопаться и играть все 60 минут», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.