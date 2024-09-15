Дмитрий Рашевский заступился за Хантера Миску, которого активно критикуют на старте сезона

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о вратаре команды Хантере Миске. Сегодня, 15 сентября, московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» со счётом 6:3.

«Хантера мы поздравили после завершения игры. Понимаем, что у него ещё идёт адаптация. Он играет здорово. И он хороший вратарь. Да, бывает, что ему где-то не везёт. Но с него нельзя спрашивать. В этом виноваты и нападающие, и защитники. Мы должны играть более самоотверженно. Сегодня посмотрели на статистику и увидели, что у нас до этой игры было меньше всех заблокированных бросков. Нам тоже есть над чем работать. А его не нужно винить», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.