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Дмитрий Рашевский заступился за Хантера Миску, которого активно критикуют на старте сезона

Дмитрий Рашевский заступился за Хантера Миску, которого активно критикуют на старте сезона
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о вратаре команды Хантере Миске. Сегодня, 15 сентября, московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Пакетт (Гусев, Уил) – 09:42 (5x4)     2:0 Рашевский (Слепышев, Пыленков) – 19:20 (5x5)     3:0 Ожиганов (Уил, Пакетт) – 24:43 (5x5)     4:0 Рашевский (О'Делл) – 28:21 (5x5)     4:1 Энас (Лайл, Гросс) – 30:36 (5x3)     4:2 Мелош (Мороз) – 39:06 (5x5)     5:2 Михеев (Сизов, Джиошвили) – 51:01 (5x5)     5:3 Лайл (Энас, Пинчук) – 54:43 (5x5)     6:3 Швец-Роговой – 57:21 (en)    

«Хантера мы поздравили после завершения игры. Понимаем, что у него ещё идёт адаптация. Он играет здорово. И он хороший вратарь. Да, бывает, что ему где-то не везёт. Но с него нельзя спрашивать. В этом виноваты и нападающие, и защитники. Мы должны играть более самоотверженно. Сегодня посмотрели на статистику и увидели, что у нас до этой игры было меньше всех заблокированных бросков. Нам тоже есть над чем работать. А его не нужно винить», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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