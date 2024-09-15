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Лидер московского «Динамо» сравнил Макса Комтуа с Брэдом Маршаном

Лидер московского «Динамо» сравнил Макса Комтуа с Брэдом Маршаном
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский сравнил форварда команды Макса Комтуа с лидером атак «Бостона» Брэдом Маршаном.

«В жизни Макс Комтуа – очень добрый, весёлый и вежливый парень. Он очень быстро влился в наш коллектив, несмотря на то что первый раз приехал в Россию. Его сразу приняли. Что касается игры, то это его работа – провоцировать. Как Брэд Маршан это делает в НХЛ. Если он кого-то задирает на льду, то это же не значит, что он и в жизни плохой. Просто это нюансы его роли на льду», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

25-летний Комтуа в пяти матчах за «Динамо» забросил одну шайбу. Это его первый сезон в КХЛ.

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