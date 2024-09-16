Джеймс ван Римсдайк подписал контракт с «Коламбусом» на $ 900 тыс.

Американский нападающий Джеймс ван Римсдайк подписал однолетний контракт на сумму $ 900 тыс. с «Коламбус Блю Джекетс».

35-летний нападающий набрал 38 (11+27) очков в 71 игре регулярного чемпионата за «Бостон Брюинз» в прошлом сезоне и пять очков (1+4) в 11 играх плей-офф Кубка Стэнли.

С 1 июля ван Римсдайк был неограниченно свободным агентом.

Римсдайк был выбран «Филадельфией Флайерз» под вторым номером на драфте НХЛ 2007 года. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге форвард принял участие в 1011 матчах, в которых записал в свой актив 311 голов и 318 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-66».

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