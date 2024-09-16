Задоров – о силовом приёме против Овечкина: если можно было, я бы ударил жёстче

Российский Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров вспомнил о своём силовом приёме против соотечественника форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я в полную там ударил. Я не мог сильнее ударить, у меня скорости не было. То есть, как я подкатился, так и ударил. Если можно было жёстче, я бы ударил жёстче.

Он пытался потом в меня тоже попасть. Ну это прикольно, почему нет? Мне кажется, Саша этим кайфует, есть игроки, которым это нравится, кто-то отмахнётся, это эмоции, я обожаю люди, когда они проявляют свои эмоции. Если я кого-то ударю, я хочу, чтобы он меня в следующей смене попробовал ударить. Это кайф», — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Эпизод произошёл в ноябре 2022 года в матче регулярного чемпионата.

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