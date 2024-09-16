Задоров: никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров сравнил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Маккиннон тащил команду. Кучеров, во-первых, это разные амплуа игроков, есть у тебя центральный, есть крайний. Круто то, что Никита единственный крайний со времен Ягра, который набрал 100 передач. Мы смотрели с ребятами там последние игры, он уже понимал, что там гонка за очки идет и всё.

Понятно, что у него хоккейное IQ есть, но он стоял на дальней синей, когда пустые ворота были сбиты. Хедман бил шайбу в стекло, чтобы Никита подобрал и набрал ещё одно очко. Я не видел, чтобы Маккиннон так делал. «Колорадо» и Ничушкина потеряли, и Ландескога нет. Он всё равно играл и с Друэном, и с Микко, со всеми. Он играет по 25 минут за матч в двух звеньях одновременно.

Это другая заслуга. И центральному намного тяжелее играть, потому что ещё в зону защиты нужно, спускаться и отбирать там шайбы и пытаться чуть-чуть в защите поиграть. То есть Никита всё равно крайний, ему легче, у него есть поинт, который эту всю чёрную работу проделывает. Ты меня никогда не переубедишь, я никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона», — приводит слова Задорова «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Кучеров забросил 44 шайбы и сделал 100 результативных передач.

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