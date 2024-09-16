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Задоров ответил на вопрос, что сказал бы, оказавшись перед Ротенбергом

Задоров ответил на вопрос, что сказал бы, оказавшись перед Ротенбергом
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос, что сказал бы, оказавшись перед главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

— Чтобы ты сказал, оказавшись перед Ротенбергом?
— Зачем бороться в раздевалке?», — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что СКА нужно давать молодым хоккеистам больше возможностей для роста.

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году. Всего за карьеру в НХЛ Задоров принял участие в 642 матчах, в которых забил 47 голов и сделал 99 результативных передач.

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