Задоров назвал будущую русскую звезду НХЛ уровня Овечкина и Кучерова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос, видит ли он среди молодых российских хоккеистов, приходящих в НХЛ, звёзд уровня Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина, Никиты Кучерова.

— Ты лично видишь среди молодых хоккеистов, которые сейчас в лигу заходят или только зашли первые годы, звёзд уровня Малкина, Овечкина, Панарина, Никиты Кучерова?

— Из русских?

— Да, из русских игроков.

— Думаю, Демидов 100% есть» — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли.

Форвард Иван Демидов на данный момент выступает за СКА. Иван был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под пятым номером. В текущем сезоне в его активе гол и результативная передача в пяти матчах КХЛ.