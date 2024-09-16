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«Не знаю, справедливо ли». Алтыбармакян — об отменённых голах в матче со СКА

«Не знаю, справедливо ли». Алтыбармакян — об отменённых голах в матче со СКА
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал об отменённых голах тольяттинского клуба в матче со СКА (3:4 ОТ).

— Не знаю, справедливо или нет, но и у нас, и у СКА отменили по голу. Значит, так справедливо.

— В чём причина плохого начала матча?
— Думаю, СКА заставил нас обороняться с самого начала. Хотя тренеры нас предупреждали, говорили об этом. Думаю, две игры без заброшенных шайб повлияли на них. У СКА был заряд эмоций, хотели победить при своих болельщиках. Знаем, какой у них состав, там каждый может забить. СКА заставил нас плохо начать, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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