Нападающий «Металлурга» Гераськин: выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли

Форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин оценил неудачный старт уральского клуба в новом сезоне КХЛ.

– После неудачного старта вас уже хоронят в медиа. Насколько следишь за этим?

– Нет, стараюсь не читать. Всё делаем как обычно. Где-то не везёт, но везение тоже надо заслужить. Надо выкарабкиваться из этой ситуации.

– Есть понимание, как выкарабкиваться?

– Всё через работу. Если красивые голы не получаются, то нужно трудовой какой-то создать. Хотя бы один гол такой забить, и всё пойдёт.

– В будущее оптимистично смотришь?

– Всё хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе, — приводит слова Гераськина «РБ Спорт».

«Металлург» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пяти матчах магнитогорский клуб набрал два очка.