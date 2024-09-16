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Нападающий «Металлурга» Гераськин: выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли

Нападающий «Металлурга» Гераськин: выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли
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Форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин оценил неудачный старт уральского клуба в новом сезоне КХЛ.

– После неудачного старта вас уже хоронят в медиа. Насколько следишь за этим?
– Нет, стараюсь не читать. Всё делаем как обычно. Где-то не везёт, но везение тоже надо заслужить. Надо выкарабкиваться из этой ситуации.

– Есть понимание, как выкарабкиваться?
– Всё через работу. Если красивые голы не получаются, то нужно трудовой какой-то создать. Хотя бы один гол такой забить, и всё пойдёт.

– В будущее оптимистично смотришь?
– Всё хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе, — приводит слова Гераськина «РБ Спорт».

«Металлург» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пяти матчах магнитогорский клуб набрал два очка.

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