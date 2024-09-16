Генменеджер «Коламбуса»: не удивлюсь, если у нас будут тёмные дни в сезоне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл рассказал о подготовке клуба к новому сезону НХЛ после трагической смерти Джонни Годро.

«Трагично. Бессмысленно. Но теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы подготовить нашу команду к игре в новом сезоне. Мы все скорбим, но я думаю, что для команды быть вместе будет критически важно для движения вперёд. Я не удивлюсь, если у нас будут тёмные дни в сезоне», — приводит слова Уодделла ESPN.

Минувший сезон стал для «Коламбуса» четвёртым подряд без попадания в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В последний раз «Блю Джекетс» играли в Кубке Стэнли в сезоне-2019/2020, но уступили в первом раунде действующему обладателю титула «Тампе» со счётом 1-4.