Задоров: сейчас не вижу перспективы в России по сравнению с США

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос, изменилось ли что-то в его жизни после интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

— Расскажи, как поменялась твоя жизнь после интервью?

— Да никак не поменялась особо, на самом деле. Как спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) началась, я в Россию не ездил, и она до сих пор идёт, то есть я и не собирался [ехать]. Думаю, на улице узнавать точно больше из-за этого не стали. Ну, по крайней мере, я не замечал. Мне, может быть, пару раз за год подошёл кто-то в Торонто, сказали респект за интервью, а так особо какого-то ажиотажа и узнаваемости не было.

— Год спустя ты жалеешь?

— Нет, конечно, нет. В России для меня ничего нет, кроме родителей, а так я и в интервью говорил, что на данный момент не вижу перспективы в стране по сравнению с Америкой. Поэтому я решил просто показать свою точку зрения и надеялся, что другие ребята всё равно поймут. Может быть, кто-то там есть, кто так же считает и хочет это сказать, но просто не может по каким-то обстоятельствам. Чтобы они понимали, что если они захотят, то есть уже один человек, который это сделал, — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

*Юрий Дудь признан иноагентом в РФ.