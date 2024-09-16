Алтыбармакян: «Лада» заслуживала победу в матче со СКА

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал итоги встречи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 ОТ).

«Хорошая игра. Первый период провалили полностью. На второй вышли и начали играть. Гол в большинстве стал для нас глотком свежего воздуха. В третьем периоде не сдались после пропущенной в первой смене шайбы. Показали, что у нас есть характер и что мы можем отыгрывать такие игры. Считаю, что мы заслуживали победу сегодня», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.