Алтыбармакян: «Лада» заслуживала победу в матче со СКА
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал итоги встречи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5) 2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5) 2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4) 3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4) 3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4) 3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5) 4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)
«Хорошая игра. Первый период провалили полностью. На второй вышли и начали играть. Гол в большинстве стал для нас глотком свежего воздуха. В третьем периоде не сдались после пропущенной в первой смене шайбы. Показали, что у нас есть характер и что мы можем отыгрывать такие игры. Считаю, что мы заслуживали победу сегодня», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.
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