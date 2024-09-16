Форвард СКА Андронов: я обычный солдат, который делает, что ему скажут

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о совместной игре с форвардом армейского клуба Евгением Кузнецовым.

– Вместе с вами в СКА пришёл Евгений Кузнецов. Вы сравниваете себя с ним?

– Мне тяжело себя с ним сравнивать. Конечно, Евгений – большой мастер с большим опытом. Хорошо иметь такого игрока в команде.

– Нет желания почаще оказываться с ним в одном звене?

– Это не мне решать. Тренерский штаб решает, кому выходить на лёд. Я обычный солдат, который делает, что ему скажут, – цитирует Андронова Metaratings.

В нынешнем сезоне 35-летний Андронов провёл две встречи, в которых результативными действиями не отметился.