Нападающий «Лады» Кугрышев: СКА — не такая команда, которая удивляет

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев ответил на вопрос про игру СКА и оценил первые матчи форварда армейцев Евгения Кузнецова.

— Можете объяснить, что из себя представляет этот соперник, чем удивляет?

— СКА — не такая команда, которая удивляет. Все прекрасно знают, что там очень классный подбор игроков всегда, каждый год. Поэтому к ним надо серьёзно готовиться. Нужно работать и показывать свой лучший хоккей против них, играть на максимуме своих возможностей.

— Чем-то поразил Евгений Кузнецов?

— Слушайте, ну что значит поразил? У нас сейчас такой уровень в КХЛ, что трудно, как мне кажется, после стольких лет вне чемпионата сразу заиграть. Даже если ты провёл больше 10 лет в такой сильной лиге, как НХЛ. Всё-таки у нас немножко надо привыкать к турниру в КХЛ — совсем другая здесь игра, другой хоккей. Поэтому в любом случае нужно время на адаптацию. Когда человек столько лет провёл за океаном, ему нужно ещё привыкнуть к нашему хоккею, — цитирует Кугрышева «Известия».