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«У судьи одна версия, у меня — другая». Алтыбармакян — о решающем удалении в матче со СКА

«У судьи одна версия, у меня — другая». Алтыбармакян — о решающем удалении в матче со СКА
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал его удаление в конце третьего периода матча со СКА (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— По поводу моего удаления в концовке — у судьи одна версия произошедшего, у меня — другая. У нас видение не состыковалось. Конечно, было обидно из-за этого проиграть.

— Можно сказать, что это была одна из тех игр, где аппетит приходит во время еды?
— 100%. Игра отражала эту фразу. Начали ни шатко ни валко, потом эмоции захватили, все понеслись. Было классно, хорошая игра была.

— Вновь напрашивается вопрос об особом настрое против родного клуба. Сегодня вы были практически везде.
— Понимаю, что это за заряженность. Но, как вы и сказали, аппетит пришёл во время еды. Хочется испытывать такие эмоции с каждым соперником. СКА заставил нас играть так эмоционально, мы были готовы к этому. Со второго периода, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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