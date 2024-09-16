«У судьи одна версия, у меня — другая». Алтыбармакян — о решающем удалении в матче со СКА

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал его удаление в конце третьего периода матча со СКА (3:4 ОТ).

— По поводу моего удаления в концовке — у судьи одна версия произошедшего, у меня — другая. У нас видение не состыковалось. Конечно, было обидно из-за этого проиграть.

— Можно сказать, что это была одна из тех игр, где аппетит приходит во время еды?

— 100%. Игра отражала эту фразу. Начали ни шатко ни валко, потом эмоции захватили, все понеслись. Было классно, хорошая игра была.

— Вновь напрашивается вопрос об особом настрое против родного клуба. Сегодня вы были практически везде.

— Понимаю, что это за заряженность. Но, как вы и сказали, аппетит пришёл во время еды. Хочется испытывать такие эмоции с каждым соперником. СКА заставил нас играть так эмоционально, мы были готовы к этому. Со второго периода, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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