Кожевников: не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжёлым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова на старте сезона КХЛ.

«Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжёлым. Уже говорил о том, что с «Вашингтоном» в последние годы соперники играли открыто, все понимали, что возрастную команду можно перебегать — и было много свободных зон, открытого хоккея от ворот до ворот. Такой стиль Кузнецову удобен.

А в КХЛ против СКА играют совсем по-другому. Как на предсезонке «Сочи», который просто встал у своих ворот и отбивался. Вот и Кузнецова вяжут по рукам и ногам, да ещё с нашим судейством, поощряющим мелкий фол…

Кузнецов — мастер. Поэтому ближе к ноябрю он приспособится к такому хоккею, войдёт в ритм лидера. Но на энхаэловскую вольницу здесь точно не нужно рассчитывать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Кузнецов стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Для 32-летнего форварда это второе результативное действие за армейскую команду в пяти матчах. Ранее форвард забросил шайбу в ворота «Металлурга» (4:5 ОТ).