Третьяк: в Суперсерии было много драк, потому что канадцы не умели проигрывать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о жёсткой борьбе в Суперсерии СССР — Канада 1974 года.

«В 1974 году было больше драк и жёсткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырёх. Для них это было шоком, потому что у них собрались звёзды такой величины, и даже в 1972 году столько звёзд не было. Тот же вратарь Джерри Чиверс, Хоу, Халл, Фрэнк Маховлич, Ральф Бэкстрем — это легенды, которые не привыкли проигрывать. Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года в Москве, а также четырёх канадских городах: Квебеке, Торонто, Виннипеге, Ванкувере. Это была вторая Суперсерия с участием советских и канадских хоккеистов после 1972 года. Сборная СССР одержала четыре победы при одном поражении. Ещё три матча завершились вничью.