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Защитник «Торпедо» Конюшков назвал плюсы в сокращении игрового времени на льду

Защитник «Торпедо» Конюшков назвал плюсы в сокращении игрового времени на льду
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков назвал плюсы в сокращении игрового времени на льду.

«Я всё ещё молодой игрок, хотя теперь у меня больше опыта, чем у моих сверстников. Я стараюсь максимально эффективно использовать игровое время, которое мне дают. Думаю, что иногда сокращение игрового времени делает тебя более эффективным, потому что уменьшается нагрузка, а значит, снижается риск получения травмы. Надеюсь, так оно и будет. Всё зависит от меня», — цитирует Конюшкова RG.org.

В нынешнем сезоне Конюшков провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Среднее время на площадке составило 19 минут 57 секунд.

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