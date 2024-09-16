Защитник «Торпедо» Конюшков назвал плюсы в сокращении игрового времени на льду

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков назвал плюсы в сокращении игрового времени на льду.

«Я всё ещё молодой игрок, хотя теперь у меня больше опыта, чем у моих сверстников. Я стараюсь максимально эффективно использовать игровое время, которое мне дают. Думаю, что иногда сокращение игрового времени делает тебя более эффективным, потому что уменьшается нагрузка, а значит, снижается риск получения травмы. Надеюсь, так оно и будет. Всё зависит от меня», — цитирует Конюшкова RG.org.

В нынешнем сезоне Конюшков провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Среднее время на площадке составило 19 минут 57 секунд.