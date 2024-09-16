Форвард «Лады» Алтыбармакян: в перерыве матча со СКА Браташ нам всё высказал

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о действиях главного тренера тольяттинского клуба Олега Браташа в перерыве матча со СКА (3:4 ОТ).

— Олег Браташ сказал, что в перерыве в раздевалке летало всё.

— Понятно, что в перерыве нам тренер всё высказал. Это помогло.

— Насколько набрали ход по сезону? Были две победы подряд, в Петербурге тоже могли выиграть.

— Только начинаем, на самом деле. Дай бог, чтобы в каждой игре набирали очки. Помним, что в прошлом году сделали хороший задел в первые месяцы, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.