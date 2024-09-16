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Форвард «Лады» Алтыбармакян: в перерыве матча со СКА Браташ нам всё высказал

Форвард «Лады» Алтыбармакян: в перерыве матча со СКА Браташ нам всё высказал
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о действиях главного тренера тольяттинского клуба Олега Браташа в перерыве матча со СКА (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

— Олег Браташ сказал, что в перерыве в раздевалке летало всё.
— Понятно, что в перерыве нам тренер всё высказал. Это помогло.

— Насколько набрали ход по сезону? Были две победы подряд, в Петербурге тоже могли выиграть.
— Только начинаем, на самом деле. Дай бог, чтобы в каждой игре набирали очки. Помним, что в прошлом году сделали хороший задел в первые месяцы, — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.

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