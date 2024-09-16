Михаил Воробьёв — о старте СКА в сезоне: может, и хорошо, что всё не так легко получается

Нападающий СКА Михаил Воробьёв оценил игру армейского клуба на старте сезона.
— Как в целом оцените старт сезона?
— Ещё 63 игры впереди. Не могу какую-то оценку дать. Впереди ещё весь сезон. Ждём, когда уже начнём долгую победную серию.
— Почему у СКА такой непростой старт сезона?
— Может, это и хорошо, что всё не так легко получается. Надо это перебороть. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо
— Читаете ли вы комментарии болельщиков по игре в интернете?
— В интернет стараюсь не заходить. У меня всё свободное время забирает ребёнок. После окончания матчей я уже не спортсмен, а любящий отец.
— Победа над «Ладой» придаст импульс команде?
— За всех не могу говорить. Скажу за себя: сейчас игра закончилась, стараюсь уже отдохнуть от хоккея, чтобы с эмоциями вернуться к следующей игре более голодным, чем сегодня, — цитирует Воробьёва «Спорт день за днём».
СКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.