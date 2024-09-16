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Андрей Назаров отметил прогресс молодых игроков на старте регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров отметил прогресс молодых игроков на старте регулярного чемпионата КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров отметил прогресс молодых игроков на старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Выходные получились насыщенными в плане хороших хоккейных матчей. Заметно, что команды постепенно начинают приходить в себя после предсезонных сборов, появляются сыгранность, уверенность в себе. Я уже говорил про такой важный фактор, как игра вратарей, но и молодёжь в первых турах радует. Причём ребята не просто получают своё место в составе, а завоёвывают его, приносят результат. Российская хоккейная школа по-прежнему даёт о себе знать.

В свою очередь, в Америке продолжаются раздрай и бардак. О старте сезона в НХЛ, запланированном на октябрь, никто и не думает. Совершено уже второе по счёту покушение на кандидата в президенты, весь мир обсуждает это, здесь не до спорта. На фоне их проблем сразу вспоминается наше великое прошлое и сегодняшняя борьба России за не менее яркое будущее. Нет сомнений, что наше сплочение поможет достигнуть успеха. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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