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Голкипер московского «Динамо» Миска: партнёры поддерживали меня после матчей

Голкипер московского «Динамо» Миска: партнёры поддерживали меня после матчей
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска после победы над минскими одноклубниками (6:3) рассказал о становлении игры клуба в новом сезоне КХЛ.

«У нас идёт процесс становления, мы пока привыкаем друг к другу. Это всегда занимает какое-то время. Сейчас мы одержали важную победу, надеемся продолжить успешную серию. У нас хороший коллектив, партнёры поддерживали меня после предыдущих матчей.

Мы играли хорошо [в матче с минским «Динамо], особенно удалось начало матча. Во второй половине игры мы немного упустили инициативу, у соперника было много хороших бросков, но мы смогли выстоять благодаря самоотдаче. Для меня всегда победа команды — самое важное. Рад, что получилось помочь команде и выиграть первый матч в КХЛ», — цитирует Миску ТАСС.

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